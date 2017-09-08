Ukrayna'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Bessaravska Meydanı'nda bombalı araç infilak ettirildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, saldırganın Gürcistan uyruklu Timur Mahauri olduğu belirtilirken, Mahauri'nin Çeçen gönüllü birliklerinin üyesi olduğu iddia edildi.



(İHA)