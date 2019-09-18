Ukrayna'da bombalı saldırgana operasyon

18.09.2019 20:30

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de üzerine çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ukrayna polisi yaptığı açıklamada, Kiev'de metro köprüsü üzerinde kimliği belirsiz bir kişinin havaya ateş açtığını ve köprüyü bomba ile patlatmakla tehdit ettiğini bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise köprünün trafiğe kapatıldığı belirtilerek, köprü üzerinde güvenlik güçlerinin özel bir operasyon düzenlediği ifade edildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, operasyonun başarılı geçtiğini dile getirerek, şüphelinin yakalandığını söyledi. Avakov, operasyonda hiç kimsenin zarar görmediğini ifade etti.

Polis "terör saldırısı hazırladığı" suçlamasıyla şüpheli hakkında soruşturma açacak.

Kaynak: AA