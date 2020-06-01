Ukrayna'da bombalı eylem paniği Ukrayna'da bir kişinin elindeki bomba ile köprüyü trafiğe kapatması paniğe neden oldu.

Ukrayna'da bir kişinin elindeki bomba ile köprüyü trafiğe kapatması paniğe neden oldu.

Başkent Kiev'de Praviy Bereg bölgesi ile Leviy Bereg bölgesini Dnepr Nehri üzerinden bağlayan köprü, elinde bomba olan bir kişi tarafından trafiğe kapatıldı. Gelen ihbar ile harekete geçen polis, köprü çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, köprünün etrafını hem karadan hem de denizden kuşattı. Polisin uzun süren ikna çabaları sonucunda eyleminden vazgeçen şahıs gözaltına alındı. Bomba imha ekipleri tarafından şahsın elindeki patlayıcı incelemeye alındı. - KİEV

Kaynak: İHA