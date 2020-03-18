Ukrayna'da bir milletvekili koronavirüse yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Ukrayna'da bir milletvekili koronavirüse yakalandı - Haberler
Sağlık Bakanlığı, Milletvekili, Koronavirüs, Ukrayna, Dünya

Ukrayna'da bir milletvekili koronavirüse yakalandı

Ukrayna'da bir milletvekilinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

18.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:10
Ukrayna'da bir milletvekili koronavirüse yakalandı

Ukrayna'da bir milletvekilinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs tespit edilen 14 kişi arasında bir milletvekilinin de bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna Parlamentosu'nda 'Dovira' adlı parlamento grubunun üyesi olan milletvekili Sergiy Şahov, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını doğrulayarak, "Kendimi izole ettim, insanlarla temasta bulunmadım. Ateşim düştü, kendimi iyi hissediyorum, her şeyin düzeleceğini umuyorum" dedi. 45 yaşındaki milletvekilinin kısa süre önce Fransa'dan döndüğü belirtildi.KİEV'DE ACİL DURUM İLAN EDİLDİÖte yandan Ukayna'nın başkenti Kiev'de koronavirüs nedeniyle 'acil durum' ilan edildi. Kararın tüm sağlık ve güvenlik kurumlarının koronavirüsle mücadele için seferber edilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Ukrayna'da şu ana kadar 14 vaka tespit edilirken, iki kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Haber
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Haber
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Koronavirüs nedeniyle 100 milyar liralık kaynak seti devreye alınıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle 100 milyar liralık kaynak seti devreye alınıyor
Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı kritik tarih aralığını verdi Haber
Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı kritik tarih aralığını verdi
Erdoğan açıkladı! İşte koronaya karşı alınan 21 ekonomik tedbir Haber
Erdoğan açıkladı! İşte koronaya karşı alınan 21 ekonomik tedbir
'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın 'koronavirüsten öldüğü' iddialarını yalanladı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Mehmet Ersoy Meral Akşener Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Cem Yılmaz James Bond Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Falcao Fatih Terim Nihat Özdemir Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Türk Wuhan İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Ukrayna'da bir milletvekili koronavirüse yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 19:19:30. #1.15#
title