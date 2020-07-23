Ukrayna'da bir kişi el bombasıyla polis memurunu rehin aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna'da bir kişi el bombasıyla polis memurunu rehin aldı

Ukrayna'da araç hırsızlığı şüphelisi bir kişi, el bombasıyla bir polis memurunu rehin aldı.

Ukrayna'da bir kişi el bombasıyla polis memurunu rehin aldı
23.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:24

Ukrayna'da araç hırsızlığı şüphelisi bir kişi, el bombasıyla bir polis memurunu rehin aldı. Şüphelinin daha önce başka suçlardan hapis yattığı, talebinin tekrar hapse girmemek olduğu ifade edildi.

Ukrayna'nın Poltava kentinde araç hırsızlığı şüphelisi, el bombasıyla polis memurunu rehin alarak bombayı patlatmakla tehdit etti. Ukrayna medyası, şüphelinin talebinin hapse girmemek olduğunu duyurdu. Ukrayna medyasındaki habere göre, şüpheli Roman Skripnik, daha önce uyuşturucu satıcılığından hapis yattı.

KIEV'E GİDİYOR

Skripnik'in rehin aldığı polis memuru ile başkent Kiev'e doğru hareket ettiği, polis otomobillerinin de Skripnik'in kullandığı araca eşlik ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit Dünya
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti Politika
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı
Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Meral Akşener Mustafa Şentop Pınar Gültekin
Magazin Cenk Eren Serdar Ortaç Merve Boluğur Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Mustafa Cengiz Hikmet Karaman Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: Ukrayna'da bir kişi el bombasıyla polis memurunu rehin aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 14:36:48. #1.15#
title