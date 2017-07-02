- Ukrayna'da bir kadın sele kapıldı



KİEV - Ukrayna'da bir kadının yolun karşısına geçerken sel sularına kapılma anı kameraya yansıdı.

Ukrayna'da etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Sel sularının aktığı bir sokakta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, suyun şiddetine dayanamayarak sele kapıldı. Kadının sürüklenme anı amatör kamerasına kaydedildi.