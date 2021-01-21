Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü (2)
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Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü (2)

21.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:32

Ukrayna'nın Harkov kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Harkov kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Servis Biriminden yapılan açıklamada, saat 15.00 civarında "Altın Çağ" isimli huzurevinin 2. katında yangın çıktığı bildirildi.

Yangında 15 kişinin öldüğü, kurtarılan 11 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, yangının muhtemel nedeninin elektrikli sobaların dikkatsiz kullanımı olabileceğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olaya ilişkin "Devlet Komisyonu" kurulması emrini verdi.

Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü (2)
Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü (2)
Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü (2)
Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ukrayna Acil Servis Birimi

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