Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü
21.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:04
Ukrayna'nın Harkov kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın Harkov kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Acil Servis Biriminden yapılan açıklamada, saat 15.00 civarında bir huzurevinin 2. katında yangın çıktığı bildirildi.
Yangında 15 kişinin öldüğü, 9 kişinin kurtarılıp hastaneye götürüldüğü belirtildi.
Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz