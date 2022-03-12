Ukrayna'da bir havalimanı, Rus güçler tarafından kontrol altına alındı - Haberler

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Ukrayna'da bir havalimanı, Rus güçler tarafından kontrol altına alındı

AA - Güncel
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Helikopter içinden havalimanının görünüşü Termal kamerayla bakış Askerlerin helikopterden inişi Yükselen dumanlar Havalimanında yolcu uçakları Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Rus güçler tarafından kontrol altına alınan bir havalimanına ait görüntüleri paylaştı.

TERMAL, YALOVA (AA) - Helikopter içinden havalimanının görünüşü

Termal kamerayla bakış

Askerlerin helikopterden inişi

Yükselen dumanlar

Havalimanında yolcu uçakları Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Rus güçler tarafından kontrol altına alınan bir havalimanına ait görüntüleri paylaştı.

Ukrayna'da bir havalimanı, Rus güçler tarafından kontrol altına alındı

Ukrayna'da bir havalimanı, Rus güçler tarafından kontrol altına alındı

Ukrayna'da bir havalimanı, Rus güçler tarafından kontrol altına alındı

AA / Güncel

Helikopter, Ukrayna, Termal, Rus, Güncel, Haberler

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