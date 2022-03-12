Ukrayna'da bir havalimanı, Rus güçler tarafından kontrol altına alındı
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Helikopter içinden havalimanının görünüşü Termal kamerayla bakış Askerlerin helikopterden inişi Yükselen dumanlar Havalimanında yolcu uçakları Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Rus güçler tarafından kontrol altına alınan bir havalimanına ait görüntüleri paylaştı.
TERMAL, YALOVA (AA) - Helikopter içinden havalimanının görünüşü
Termal kamerayla bakış
Askerlerin helikopterden inişi
Yükselen dumanlar
Havalimanında yolcu uçakları Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Rus güçler tarafından kontrol altına alınan bir havalimanına ait görüntüleri paylaştı.