Ukrayna'da bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğradı - Haberler
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Ukrayna'da bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğradı

Ukrayna'da bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğradı
AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'da dışişlerinin de aralarında olduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğradı.

Ukrayna'da dışişlerinin de aralarında olduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğradı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle dışişlerinin yanı sıra bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sitelerinin çalışmadığını bildirdi.

Uzmanların sorunu çözmeye çalıştığını belirten Nikolenko, siber suçlarla mücadele polisinin de soruşturma başlattığını kaydetti.

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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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