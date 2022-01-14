Ukrayna'da bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğradı

Ukrayna'da dışişlerinin de aralarında olduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğradı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle dışişlerinin yanı sıra bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sitelerinin çalışmadığını bildirdi.

Uzmanların sorunu çözmeye çalıştığını belirten Nikolenko, siber suçlarla mücadele polisinin de soruşturma başlattığını kaydetti.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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