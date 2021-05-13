Ukrayna'da bayram namazı kılındı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Müslümanları Dini İdaresindeki mescitte Ramazan Bayramı namazı eda edildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Müslümanları Dini İdaresindeki mescitte Ramazan Bayramı namazı eda edildi.
Kırım Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Ayder Rüstemov bayram namazını kıldırdı.
Namaz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek kılındı.
Mescide sığmayan cemaatin bir kısmı namazını avluda eda etti.
Namaz sonrası müminler bayramlaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz