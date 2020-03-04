Ukrayna'da Başbakan Gonçaruk istifasını sundu

04.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:02

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Gonçaruk'un görevinden istifa ettiği açıklandı.

Ukrayna Parlamentosu'nun Kamu Yönetiminden Sorumlu Komitesinin, parlamentoya, Başbakan Oleksiy Gonçaruk'un istifasının kabul edilmesi tavsiyesine bulunduğu bildirildi. Ukrinform ajansı, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, yeni başbakan adayı olarak Başbakan Yardımcısı, Toplum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Denis Şmigal'i önerdiğini duyurdu.

Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin talebi üzerine bugün Ukrayna Parlamentosu'nda yapılacak olağanüstü oturumda kabinede revizyona gidilmesi, bazı bakanlarla yolların ayrılması bekleniyor.

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Gonçaruk, Devlet Başkanı Zelenski'yi eleştirdiği ses kayıtlarının internete düşmesinin ardından 17 Ocak tarihinde istifasını sunmuş, ancak Başbakanın istifasını kabul etmeyen Zelenski, Gonçaruk'a 'bir şans daha verdiğini' açıklamıştı.

Kaynak: DHA