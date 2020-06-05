Ukrayna'da bakıcı dehşeti kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna'da bakıcı dehşeti kamerada

Ukrayna'da bir kreşte görevli bakıcı, bebeğin ağlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle yastıkla boğarak ölümüne neden oldu.

Ukrayna'da bakıcı dehşeti kamerada
05.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:35

Ukrayna'da bir kreşte görevli bakıcı, bebeğin ağlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle yastıkla boğarak ölümüne neden oldu. Bakıcının kusmadan dolayı öldü dediği olay evdeki güvenlik kamerası görüntüleriyle gün yüzüne çıktı.

Ukrayna'da bakıcı dehşeti yaşandı. Zaporojye kentinde bir çift, bebeklerini, kayıt dışı faaliyet gösteren bir kreşe emanet etti. Kreşteki bakıcılardan İşrina Suhanova, bebeğin ailesine akşam telefon ederek, bebeklerinin nefes alamadığını söyledi. Kreşe gelen baba, bebeği için ilk yardım çağırdı. Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Suhanova adlı bakıcı bebeğin kusmadan ötürü nefesinin kesildiğini söyledi. Olay üzerine ailenin avukatı evdeki güvenlik kamerasını görüntülerini incelemesini talep etti. Güvenlik kamerasının incelenmesinin ardındna bebeğin bakıcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

AĞLAMASINDAN RAHATSIZ OLUP YÜZÜNE YASTIK BAĞLADI

Kayıtlarda, bebeğin ağlamasından rahatsız olan bakıcının, bebeğin yüzüne bir yastık bağlayarak onu başka bir odaya götürdüğü görülüyor. Olayın ortaya çıkmasından sonra ifadesi alınan bakıcı, bebeği başka bir odaya götürdüğünü ve bir süre sonra bebeğin yüzüne bağlamış olduğu yastığı çözdüğünde, bebeğin ölmüş olduğunu gördüğünü söyledi.

Bakıcı İrina Suhanova hakkında 'çocuk öldürme' suçundan ceza davasının açıldığı bildiriliyor. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi Haber
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi Haber
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı Haber
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi Haber
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi Haber
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Haber
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
'Kutlama zamanı değil' diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini...
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Seda Sayan Cem Yılmaz İrem Derici
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kaza Kadın Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Ukrayna'da bakıcı dehşeti kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 17:34:57. #1.14#
title