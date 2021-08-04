Son dakika haberleri! Ukrayna'da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği
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Son dakika haberleri! Ukrayna'da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre - Ukrayna'da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir şahıs el bombasıyla Bakanlar Kurulu binasını bastı.

- Ukrayna'da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir şahıs el bombasıyla Bakanlar Kurulu binasını bastı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Ukrayna'da bombalı eylem paniği yaşandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir kişi el bombasıyla Bakanlar Kurulu binasını bastı. Çevredekilerin "Sakin olun her şeyin bir çözümü var" sözlerine "Hiç bir şey çözülmüyor" şeklinde yanıt verdi. Sağa sola küfürler ve tehditler yağdıran şahıs daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, şahsın savaş gazisi olduğu belirtildi. Şahsın polis kontrolündeki sorgusu sürüyor.

Son dakika haberleri! Ukrayna'da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği
Son dakika haberleri! Ukrayna'da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği
Son dakika haberleri! Ukrayna'da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği
Son dakika haberleri! Ukrayna'da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin

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