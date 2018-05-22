Ukrayna'da Bahis Skandalı: 35 Kulüp Suçlamalarla Karşı Karşıya

Ukrayna futbolu bahis iddiasıyla çalkalanıyor.

Aralarında Avrupa'da mücadele eden takımların da bulunduğu 35 Ukrayna kulübünün bahis şikesine karıştığı iddiası üzerine Ukrayna'da polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

35 kulübün arasında Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in yer almadığı belirtilirken olayda adı geçen 50 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

OLAYA KARIŞANLAR ARASINDA FUTBOLCULAR VE HAKEMLER DE VAR

Asya merkezli bir bahis şirketinin olayın içinde olduğu belirtilirken maçların ayarlanmasında görev alan 50'den fazla kişiye yaklaşık 5 milyon Dolar verildiği belirtildi. Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan ismini vermek istemeyen bir yetkilinin açıklamasına göre olaya karışanlar arasında kulüp yöneticileri, başkanlar, hakemler, antrenörler ve futbolcular yer alıyor.