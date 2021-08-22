Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
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Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Haberler | Güncel

- Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi Ukrayna'da 24 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü'ne hazırlık provalarında insansız hava aracı Bayraktar TB2 sokaklarda sergiledi.

- Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi

KİEV - Ukrayna'da 24 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü'ne hazırlık provalarında insansız hava aracı Bayraktar TB2 sokaklarda sergiledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 24 Ağustos'ta kutlanacak olan Bağımsızlık Günü için askeri geçit töreni provaları bugün tamamlandı. Askeri geçit töreni için yapılan son provada, Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, başkent Kiev'deki Hırşatik'te sergilenirken, provaları izleyenlerin ilgi odağı oldu.

Birçok ülke liderlerinin de davet edildiği kutlamaya, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin

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Ukrayna'da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi - Haberler
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