Ukrayna'da 'Babi Yar Katliamı'nın 80. yılında hayatını kaybedenler anıldı - Haberler
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Ukrayna'da "Babi Yar Katliamı"nın 80. yılında hayatını kaybedenler anıldı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna'da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de "Babi Yar Katliamı"nın 80. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de "Babi Yar Katliamı"nın 80. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin Babi Yar Anıtı'na çiçek bırakmasının ardından hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşan Zelenskiy, 80 sene önce bugün Nazilerin, Kiev'deki Babi Yar bölgesinde toplu idamlara başladıklarını ifade ederek 2 gün içinde yaklaşık 34 bin kişiyi öldürdüklerini söyledi.

Nazilerin 2 sene içinde toplam 100 binden fazla insanı Babi Yar'da öldürdüklerini vurgulayan Zelenskiy, Yahudilerle birlikte Ukraynalıların, Romanların, savaş esirlerinin ve akıl hastalarının da kurbanların arasında yer aldığını hatırlattı.

Zelenskiy, "80 yıl önce gerçekleşen Babi Yar trajedisi ne Ukrayna'da ne Avrupa'da ne de dünyada bir daha tekrarlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kiev'deki Babi Yar bölgesinde, 29-30 Eylül 1941'de Nazilerin yaklaşık 33 bin 771 Yahudi'yi 2 gün içinde öldürmesi, tarihe "Babi Yar Katliamı" olarak geçti.

Ukrayna'da Babi Yar Katliamı nın 80. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Ukrayna'da Babi Yar Katliamı nın 80. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Ukrayna'da Babi Yar Katliamı nın 80. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Ukrayna'da Babi Yar Katliamı nın 80. yılında hayatını kaybedenler anıldı

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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