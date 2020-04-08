Ukrayna'da ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında Paskalya'ya kadar esir değişimi yapılacak Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında Paskalya Bayramı (20 Nisan) öncesinde esir değişimine yönelik anlaşmaya varıldı.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında Paskalya Bayramı (20 Nisan) öncesinde esir değişimine yönelik anlaşmaya varıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik video konferans yöntemiyle yapılan Üçlü Temas Grubu toplantısında esir değişimi konusunda taraflar arasında müzakere yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Toplantıda, Paskalyadan önce karşılıklı serbest bırakılacak esirlerin listesinde anlaşmaya varıldı." ifadesi kullanıldı.

Rus basınında yer alan haberlere göre ise Paskalya Bayramı'na kadar "10'a 8 formülü" ile ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında esir değişiminin gerçekleşeceği belirtildi.

Ukrayna"nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2014'ten bu yana sözde bağımsızlık ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında çatışmalar sürüyor.

Kaynak: AA