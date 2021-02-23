Ukrayna'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildi

Ukrayna'da AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının kullanımı onaylandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısının daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, aşının ülkede kullanımının tescil edildiği belirtildi.

Ukrayna'nın Hindistan'da Serum Enstitüsü tarafından CoviShield yerel ismiyle üretilen AstraZeneca aşısından 500 bin doz alacağı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz