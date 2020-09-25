Ukrayna'da askeri uçak düştü: 20 ölü
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Ukrayna'da askeri uçak düştü: 20 ölü

25.09.2020 22:24 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:30

Ukrayna'da askeri uçak düştü: 20 ölüKİEV Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait askeri kargo uçağının düştüğü ve ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ukrayna'da askeri uçak düştü: 20 ölü

KİEV Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait askeri kargo uçağının düştüğü ve ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait askeri kargo uçağının düştüğü ve ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ukrayna'da askeri uçak düştü: 20 ölü
Ukrayna'da askeri uçak düştü: 20 ölü
Ukrayna'da askeri uçak düştü: 20 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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