Ukrayna'da askeri uçak düştü: 20 ölü

Ukrayna'da askeri uçak düştü: 20 ölüKİEV Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait askeri kargo uçağının düştüğü ve ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.