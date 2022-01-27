Ukrayna'da asker fabrikada ateş açtı: 5 asker öldü

Ukrayna'da havacılık ve uzay fabrikasında bir askerin ateş açması sonucu 5 asker hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki Pivdenmash Devlet Havacılık ve Uzay Fabrikası'nda bir Ukrayna Ulusal Muhafız askeri, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada görevli askerlere ateş açtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 5 askerin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan askeri bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa