Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü
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Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü

Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölüSonat Kerem, Kiev, (DHA) ? Ukrayna'da bir apartmanda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

21.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:59

Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) ? Ukrayna'da bir apartmanda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Salomiya Kruşelnitska Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanda bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, ilk belirlemelere göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlamanın etkisiyle binanın 5 katının yıkıldığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi Başkanı Mikola Çeçotkin, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, olayın patlayıcı bir maddenin infilak etmesi sonucu meydana gelmiş olma ihtimalinin de değerlendirildiğini söyledi.

Şu ana kadar enkaz altından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 3 yaralının kurtarıldığı, 21 kişinin de binadan tahliye edildiği belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, patlamanın yaşandığı apartmanın sakinlerinin geçici olarak bir yurda yerleştirileceklerini duyurdu. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü

Kaynak: DHA

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