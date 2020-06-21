Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü
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Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü
21.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:57

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna basınına göre, Kiev'in Poznyaki semtindeki 9 katlı apartmanda patlama meydana geldi.

Patlamada aparmanın 4 ile 7. katları arasındaki daireler kullanılamaz hale geldi.

Polis, sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, 21 kişi binadan tahliye edildi.

Olay yerine gelen Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Kliçko, patlama nedeninin araştırıldığını belirterek, "Polis, iki neden üzerinde çalışıyor, gaz patlaması veya patlayıcı madde." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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