Ukrayna'da apartman çatısında biriken kar kütlesi kadının üzerine düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ukrayna'da apartman çatısında biriken kar kütlesi kadının üzerine düştü

23.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:43
Ukrayna'da apartman çatısında biriken kar kütlesi kadının üzerine düştü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, apartman girişi önünde yürüyen bir kadının üzerine düştü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, apartman girişi önünde yürüyen bir kadının üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralandığı belirtildi.

Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Proriznaya bölgesinde meydana geldi. Kentte kar yağışı sonrası bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, o sırada bina girişi önünde yürüyen bir 58 yaşındaki kadının üzerine düştü. Görüntülerde, kar kütlesinin kadının başına çarptığı ve kadının yere düştüğü görüldü. Ukrayna medyası, kadının hastaneye kaldırıldığını ve hafif yaralandığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Donald Trump Kadir Topbaş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Meghan Markle
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Mart İntihar Göztepe Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukrayna'da apartman çatısında biriken kar kütlesi kadının üzerine düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 19:44:39. #1.16#
title