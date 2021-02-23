Ukrayna'da apartman çatısında biriken kar kütlesi kadının üzerine düştü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, apartman girişi önünde yürüyen bir kadının üzerine düştü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, apartman girişi önünde yürüyen bir kadının üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralandığı belirtildi.

Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Proriznaya bölgesinde meydana geldi. Kentte kar yağışı sonrası bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, o sırada bina girişi önünde yürüyen bir 58 yaşındaki kadının üzerine düştü. Görüntülerde, kar kütlesinin kadının başına çarptığı ve kadının yere düştüğü görüldü. Ukrayna medyası, kadının hastaneye kaldırıldığını ve hafif yaralandığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı