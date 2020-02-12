Ukrayna'da Antep baklavasına büyük ilgi

12.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:12

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği baklava tanıtım etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Kiev Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen baklava tanıtım etkinliğinde, Ukraynalı ve farklı milliyetlerden davetlilere Türkiye'den getirilen Antep baklavaları ikram edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nin (BAKTAD) katkılarıyla Kiev'e gelen Antepli baklava ustalarının, yufka açarak hünerlerini sergilemeleri davetliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı."TÜRKLERİN CANDANLIĞINA HAYRANIM"DHA'ya konuşan Oksana isimli Ukraynalı ziyaretçi, "Hayatımda ikinci kez baklava yiyorum. Ama bu yediğim çok daha lezzetli. Yeşil kısmı adeta ağzınızda eriyor" diyerek hayranlığını dile getirdi. İstanbul'u çok sevdiğini belirten davetli, "Türkiye'nin mimarisini, camilerini, kültürünü, danslarını, lezzetlerini çok beğendim. Her köşe başında size ikramda bulunuyorlar. Türklerin candanlığı ve misafirperverliği hiçbir şeyle kıyaslanamaz" ifadelerinde bulundu."MİLLİ TATLIMIZI UKRAYNALILARA TANITTIK"Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü'nün fikriyle bu etkinlik meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) de bu organizasyona destek verdi. Amacımız, Türk mutfak kültürünün en önemli parçası olan, milli tatlımız baklavayı Ukraynalılara tanıtmak. Güzel bir organizasyon oldu. Binlerce dilim baklava getirdik buraya. Ustalarımızla beraber geldik. Hem baklava yapma sanatının inceliklerini burada sergilediler hem de baklavalarımızı gelen davetlilere ikram ettik" dedi.Baklavanın, Avrupa Birliği (AB) tarafından Türk tatlısı olarak tescil edildiğini belirten Yıldırım, "Baklava, Gaziantep coğrafi işareti alarak, tam bir Türk tatlısı olmuştur. Yiyecekler artık dünyada ülke tanıtımlarında çok önem arz ediyor. İnsanlar bir yiyeceği tatmak için artık binlerce kilometre yolu uçakla katediyorlar. Türkiye'ye gelen turistlerin birinci tercihi de baklava ve kebap olmuştur. Baklava dünyanın en güzel lezzetlerinden biridir. Burada güzel bir tanıtım olduğu için de çok memnun olduk" diye konuştu.

Ukraynalılara baklava yapmanın inceliklerini gösteren Antepli usta Hanifi Yapıcı ise, "Burada baklava sunumu yaptık. Hamurunun nasıl yapıldığını, yufkanın nasıl açıldığını, A'dan Z'ye baklava yapımını gösterdik. Ukraynalıların ilgisi çok büyüktü, biz de çok memnun kaldık. Onları memnun edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Kaynak: DHA