Ukrayna'da aile içi ve kadına yönelik şiddet artıyor

27.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:39

Ukrayna Polis Teşkilatı, ülkede aile içi ve kadına yönelik şiddetin arttığını duyurdu.



Ukrayna Polis Teşkilatı, aile içi şiddet şikayetlerini içeren ihbarların arttığını açıkladı. Konuya ilişkin açıklama, Ukrayna Polis Teşkilatı Başkan Yardımcısı Aleksey Biloşitskiy'den geldi. Biloşitskiy, "2019'un başından bugüne kadar 102 alo polis hattına gelen ve aile içi şiddeti içeren telefon sayısı 115 binden fazla. Bu gelen telefonlardan yaklaşık 90 bini için hak ihlali sebebiyle tutanak tutulup işlem yapıldı. Bunlardan 9 bini ise çok acil çözülmesi gereken aile içi şiddet vakasıydı. Şikayetler sonucu aile içi şiddetten yargılanan 67 bin kişi ve Ukrayna Dava Öncesi Kayıt Defteri'ne kayıtlı bin 600 dava var. Ukrayna'daki problemlerden birisi de aile içi şiddet görmesine rağmen insanların sessiz kalması. Bu konularla anında ilgilenen yetkililerden birisi olarak söylüyorum ki bize telefon açanları ifade vermeye çağırdığımızda ifade vermekten kaçınanlar bile oluyor" şeklinde konuştu. - KİEV

Kaynak: İHA