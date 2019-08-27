Ukrayna'da ab'ye kaçak girmeye çalışan beş türk daha yakalandı

27.08.2019 11:29

Ukrayna'da Avrupa Birliği'ne (AB) kaçak yoldan girme girişiminde bulunan beş kişilik bir Türk ailenin yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Sınır Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, ülke sınırını yasa dışı yoldan geçmek isteyen ikisi çocuk, beş Türk vatandaşının yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının, kaçak yoldan AB'ye girmek istediklerinin belirlendiği bildirildi.

İsmi açıklanmayan Türk vatandaşlarının, Türkiye'ye iade edilmeleri talebiyle mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

Ukrayna'nın Ujgorod kentine bağlı Gut köyü yakınlarında da önceki gün yasa dışı yoldan Slovakya'ya geçmeye çalışan iki Türk vatandaşı yakalanmıştı.

Ukrayna'da yaklaşık iki hafta önce ise Polonya'ya kaçak gitmek isteyen beş Türk vatandaşı, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: DHA