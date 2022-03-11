Ukrayna'da 86 Türk vatandaşı bombardımandan kaçarak camiye sığındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da 86 Türk vatandaşı bombardımandan kaçarak camiye sığındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ukrayna'da 86 Türk vatandaşı bombardımandan kaçarak camiye sığındı

Ukrayna'nın Mariopol şehrinde 86 Türk vatandaşı Rus bombardımanından kaçarak camiye sığındı.

Ukrayna'nın Mariopol şehrinde 86 Türk vatandaşı Rus bombardımanından kaçarak camiye sığındı.

Rusya, savaşın 16. gününde de sivil yerleşim alanlarını ve halkı bombalamaya devam ediyor. Ukrayna'da olan ve ülkelerine dönemeyen Türk vatandaşları da güvenli yerlere saklanarak bombardımandan korunmaya çalışıyor. Maripol şehrinde 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının şehirdeki bir camiye saklandığı ve yardım beklediği haberi Ukrayna medyasında yer aldı. Yerel medyada bu konuyu gündeme getiren Pavel Kazarin isimli Ukrayna vatandaşı, Türk yetkililer duyana kadar bu haberin ve bilginin paylaşılmasını istedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ukrayna, Rusya, Türk, Rus, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title