Ukrayna'da, 77 yıl önce Kırım Tatar sürgününün sabahında yaşananlar canlandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna'da, 77 yıl önce Kırım Tatar sürgününün sabahında yaşananlar canlandırıldı

Ukrayna'da, 77 yıl önce Kırım Tatar sürgününün sabahında yaşananlar canlandırıldı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar sürgününün 77. yıl dönümünde gerçekleştirilen sanat projesiyle sürgünün sabahında yaşananlar canlandırıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar sürgününün 77. yıl dönümünde gerçekleştirilen sanat projesiyle sürgünün sabahında yaşananlar canlandırıldı.

"Kırım Evi"nde gerçekleştirilen "Şafak" sanat enstalasyonunda temsili sürgün sabahını sembolize eden eşyalar sergilendi.

Projenin açılışına Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Rıfat Çubarov, "Umma" Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmailov ve pek çok konuk katıldı.

Sanatçı Fatma Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstalasyonun 18 Mayıs 1944 sabahında yaşanan trajik olaylara ışık tuttuğunu belirtti.

Osman, duygusal ve bilgilendirici olmak üzere iki boyutu bulunan projenin, sürgünde kadınların oynadığı önemli rolü de gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lale Karabıyık Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Ben Affleck Burak Sergen Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ukrayna'da, 77 yıl önce Kırım Tatar sürgününün sabahında yaşananlar canlandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 19:29:59. #1.14#

title