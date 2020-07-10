Ukrayna'da 68 yaşında bir Türk'ü öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdılar
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Ukrayna'da 68 yaşında bir Türk'ü öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdılar

Ukrayna'nın Odessa şehrinde 68 yaşında bir Türk'ün öldürüldüğü ve cesedinin 14 parçaya ayrılarak gömüldüğü bildirildi.

Ukrayna'da 68 yaşında bir Türk'ü öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdılar
10.07.2020 00:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 01:13

Ukrayna'nın Odessa şehrinde 68 yaşında bir Türk'ün öldürüldüğü ve cesedinin 14 parçaya ayrılarak gömüldüğü bildirildi.

Odessa polisinden yapılan yazılı açıklamada, kaybolan 68 yaşındaki Türk'ün yeğeninin ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucu olayın failleri olarak 17 yaşında bir kız ve erkeğin gözaltına alındığı kaydedildi.

Çiftin cinayeti itiraf ettiği belirtilen açıklamada, maktulün kızla yakın ilişkisi olduğu ve cinayetin intikam almak için cinayeti işlendiği iddia edildi.

Faillerin gece geç saatte Türk'ün evine pencereden girdiği ve cinayeti işledikten sonra cesedi gizlemek için 14 parçaya ayırıp gömdüğü belirtildi.

Zanlıların "kasten örgütlü adam öldürme" sebebiyle 10 yıldan müebbet hapis cezasına kadar yargılanabilecekleri kaydedildi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: AA

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