Ukrayna'da 4 kentten 10 bin kişi tahliye edildi - Haberler

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Ukrayna'da 4 kentten 10 bin kişi tahliye edildi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna'da 4 kentten 10 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin Sumy kenti ve çevresindeki kentlerden 10 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin Sumy kenti ve çevresindeki kentlerden 10 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Acil durumlar servisinden yapılan açıklamada, Sumy, Lebedyn, Konotop ve Velyka Pisarivka kentlerinden yapılan tahliye işlemlerinde 1400'den fazla otomobilin ve 113 otobüsün yer aldığı ifade edildi.


Ukrayna'da 4 kentten 10 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna'da 4 kentten 10 bin kişi tahliye edildi

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, 112, Dünya, Haberler

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