Ukrayna'da 4 gün sığınakta kalarak saldırılardan kurtulan aile yaşadıklarını anlattı - Haberler

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Ukrayna'da 4 gün sığınakta kalarak saldırılardan kurtulan aile yaşadıklarını anlattı

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Ukrayna'nın Odessa şehrinden gelen Alisa Sadıq, ailesiyle 4 gün boyunca sığınakta kalarak saldırılardan kurtulduklarını anlattı.

Ukrayna'nın Odessa şehrinden gelen Alisa Sadıq, ailesiyle 4 gün boyunca sığınakta kalarak saldırılardan kurtulduklarını anlattı.

Rusya saldırısı altındaki ülkeden kaçışlar sürüyor.

Yaşadığı şehirde öğretmenlik yapan Sadıq, kendi araçlarıyla 2 çocuğu ve Pakistanlı eşi Muhammet Sadıq ile Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Sadıq, Ukrayna'da şiddetli çatışmaların yaşandığını anlattı.

Çok korktuklarını belirten Sadıq, "Kendi aracımızla Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştık. Uzun bir yolculuk geçirdik. Türkiye'de İstanbul'da kalacağız." dedi.

Savaş bittikten sonra Ukrayna'ya dönmek istediklerini ifade eden Sadıq, şunları kaydetti:

"Saldırılar başlayınca güvenli yer aradık. Bir süre evimizde durduk ancak oranın da güvenli olmadığını düşündük. Daha sonra evimizin sığınağına saklandık. 4 gün sığınakta kalarak saldırılardan kurtulduk. Evimizin yakınına bombalar düştü. Rus askerleri her yerdeydi. Çocuklarımız çok kortu."

Muhammet Sadıq da Odessa'da bir yazılım firmasında çalıştığını anlattı.

Savaş başlayınca bir süre Odessa'da evde kaldıklarını dile getiren Sadıq, saldırılar şiddetlenince günlerini mecburen sığınakta geçirdiklerini söyledi.

Ukrayna'da 4 gün sığınakta kalarak saldırılardan kurtulan aile yaşadıklarını anlattı

Ukrayna'da 4 gün sığınakta kalarak saldırılardan kurtulan aile yaşadıklarını anlattı

Ukrayna'da 4 gün sığınakta kalarak saldırılardan kurtulan aile yaşadıklarını anlattı

AA / Cihan Demirci - Güncel

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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