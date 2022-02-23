Ukrayna'da 30 günlük OHAL ilan edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da 30 günlük OHAL ilan edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna'da 30 günlük OHAL ilan edildi

Ukrayna'da 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ukrayna'da 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Ukrayna yeni bir karar aldı. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov yaptığı açıklamada, "Donetsk ve Lugansk hariç tüm Ukrayna genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir. Bu karar hayatımızı radikal manada etkilemeyecek. Sokağa çıkma yasağı duruma göre gereken bölgelerde ilan edilebilir. Askeri yönetim kararı almamızı gerektirecek bir durum yok. OHAL 30 gün boyunca devam edecek, gerektiği takdirde uzatılacak. Ayrıca 36 bin yedek asker göreve çağırıldı" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title