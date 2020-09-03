Ukrayna'da 25 katlı apartmanda yangın 1 ölü
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Ukrayna'da 25 katlı apartmanda yangın 1 ölü

Ukrayna'da 25 katlı apartmanda yangın 1 ölüUkrayna, (DHA)- Ukrayna'da 25 katlı apartmanın 24'üncü katında çıkan yangın nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

03.09.2020 22:44 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:49

Ukrayna'da 25 katlı apartmanda yangın 1 ölü

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'da 25 katlı apartmanın 24'üncü katında çıkan yangın nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 25 katlı bir apartmanın 24'üncü katında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bir kişinin cansız bedenine ulaştığı ifade edildi. Yangına neyin sebep olduğunun henüz belirlenemediği ifade edildi. Yangına müdahalede 43 itfaiye personelinin ve 11 itfaiye aracının kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Kontrol altına alınan yangına neyin sebep olduğunu belirlemek için incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Ukrayna'da 25 katlı apartmanda yangın 1 ölü

Kaynak: DHA

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