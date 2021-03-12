Ukrayna'da 2021'in en yüksek günlük Kovid-19 vakası tespit edildi
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Ukrayna'da 2021'in en yüksek günlük Kovid-19 vakası tespit edildi

12.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:56
Ukrayna'da 2021'in en yüksek günlük Kovid-19 vakası tespit edildi

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 946 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla, 2021'in en yüksek günlük rakamı kaydedildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 946 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla, 2021'in en yüksek günlük rakamı kaydedildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 bin 946 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 438 bin 468'e çıktı.

100 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, ölü sayısı 230 artışla 27 bin 915 oldu.

AstraZeneca aşısı kullanılarak 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanan Ukrayna'da, 38 bin 237 kişi aşılandı.

Ülkede 28 Kasım 2020'de 16 bin 294 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakam kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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