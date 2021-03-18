Ukrayna'da 2021'de en yüksek vaka sayısı
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Ukrayna'da 2021'de en yüksek vaka sayısı

18.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:28
Ukrayna'da 2021'de en yüksek vaka sayısı

Ukrayna'da 24 saatte 15 bin 53 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

 Ukrayna'da 24 saatte 15 bin 53 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatlik vaka sayısının, 2021'in başından bu yana tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Ukrayna'da son 24 saatte 2021 yılında tespit edilen en yüksek vaka artışı yaşandı. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında 744 çocuk ve 425 sağlık çalışanının da bulunduğu 15 bin 53 kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti. Öte yandan 4 bin 376 hastanın hastanede yatışının sağlandığı belirtilirken, 6 bin 514 hastanın iyileştiği, 267 kişinin ise hayatını kaybettiği duyuruldu.

VAKALARIN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELER AÇIKLANDIVakaların en sık rastlandığı bölgeler ise Jitomir, Lviv, Odessa, Hmelnitski ve ülkenin başkenti Kiev olarak açıklandı. Ukrayna'da toplam Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 504 bin 76'ya ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 244 bin 190'a çıktı. Öte yandan, hayatını kaybeden kişi sayısının 29 bin 253'e yükseldiği belirtildi.ÜLKEDE KORONAVİRÜS ACİL DURUMU DEVAM EDECEKUkrayna Başbakanı Denıs Şmıhal, yaptığı açıklamada Ukrayna'nın 3'üncü dalgayı yaşadığını ifade ederken, ülkede hastaneye yatışı gerçekleştirilen hasta sayısının ciddi oranda arttığını söyledi. Ayrıca, ülkede 'koronavirüs acil durumunun' 30 Nisan'a kadar geçerli olacağı belirtildi.COVID-19 AŞILARI İÇİN BAŞVURULAR YAPILDI

Hindistan'dan Ukrayna'ya 23 Şubat'ta Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen Covishield aşısından 500 bin doz getirildiği belirtildi. Ülkede aşılanma kampanyası 24 Şubat'ta başlatıldı. Ukrayna'nın aşı için Covishield dışında Pfizer/BioNTech aşısı ve Çin'de Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı içinde başvurularını yaptığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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