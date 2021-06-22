Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı
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Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukraynalı askerleri andı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukraynalı askerleri andı.

Zelenskiy, başkent Kiev'deki Sonsuz Onur Parkı'nda gerçekleştirilen törende meçhul asker anıtına çiçek bıraktı.

Törende konuşan Zelenskiy, bugünün İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı döneminin başlangıcı olduğunu hatırlattı.

Bu trajedinin neredeyse tüm Ukraynalı aileleri etkilediğini ifade eden Zelenskiy, milyonlarca Ukraynalının Nazi işgalinden dünyayı korumak için savaştığını belirtti.

Zelenskiy, bugün askerlerin kahramanlığını andıklarını aktararak, hayatlarını feda ettikleri için her bir Ukraynalı askere minnettar olduklarını kaydetti.

Nazi Almanya'sı Sovyetler Birliği'ne, 22 Haziran 1941'de savaş ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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