Ukrayna'da 2 doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 4 milyonun üzerine çıktı
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Ukrayna'da 2 doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 4 milyonun üzerine çıktı

Ukrayna'da 2 doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 4 milyonun üzerine çıktı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Sağlık

Ukrayna'da 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların sayısı 4 milyonu aştı.

Ukrayna'da 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların sayısı 4 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 152 bin 772 kişi aşı oldu.

Toplam aşılananların sayısı 5 milyon 498 bin 951 olurken 2 doz aşı olanların sayısı 4 milyon 12 bin 16 kişiye ulaştı.

Ukrayna'da kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlandı.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 693 vakaya rastlanırken toplam vaka sayısı 2 milyon 293 bin 541'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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