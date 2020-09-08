Ukrayna'da 18'inci yüzyıldan kalma kilisede yangın
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Ukrayna'da 18'inci yüzyıldan kalma kilisede yangın

Ukrayna'da 18'inci yüzyıldan kalma bir kilisede yangın çıktı.

Ukrayna'da 18'inci yüzyıldan kalma kilisede yangın
08.09.2020 19:39 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:43

Ukrayna'da 18'inci yüzyıldan kalma bir kilisede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü, ancak kilisenin ağır hasar gördüğü aktarıldı.

Ukrayna'nın Donetsk kentinin kuzeyindeki Lyman kasabasında bulunan ve 18'inci yüzyıldan kalma kilisede yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken; 33 itfaiye personelinin ve 9 itfaiye aracının yangına müdahale ederek söndürdüğü aktarıldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, ancak kilisenin ağır hasar gördüğü ifade edildi.


Kaynak: DHA

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