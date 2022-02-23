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Son dakika haber... Ukrayna'da 18-60 yaş arası yedek askerler göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Ukrayna'da 18-60 yaş arası yedek askerler göreve başladı

Son dakika haberleri... Ukrayna'da bulunan 18-60 yaş arasındaki yedek askerler bugün göreve başladı.

Ukrayna'da bulunan 18-60 yaş arasındaki yedek askerler bugün göreve başladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin imzaladığı kararname ile göreve çağırılan 18-60 yaş arası yedek askerlerin bugün göreve başladığı bildirildi. Aktif göreve çağırılan yedek askerlerin görev sürelerinin en fazla 1 yıl olacağı da açıklandı.

"RUSYA'YI DERHAL TERK EDİN"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da yaşayan Ukrayna vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunarak, "Ukrayna'ya karşı artan Rus agresifliği sebebiyle, Rusya Federasyonu'ndaki konsolosluk hizmetleri sonlandırılabilir. Bakanlık olarak vatandaşlarımıza Rusya'ya gidişlerini iptal etmelerini ve orada bulunanlara da ülkeyi derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(Bekir Keskin/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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