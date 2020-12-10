Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı

Ukrayna'da, Türk vatandaşı olan 68 yaşındaki iş insanı Hasan Yıldırım, eski sevgilisi olduğu öne sürülen 16 yaşındaki Elis Panchuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Genç kız, sorgu sırasında onu banyoda öldürdüğünü ve parçaladığını itiraf etti.

Türk vatandaşı olan Hasan Yıldırım, Ukrayna'da küçük çaplı bir iş insanıydı ve Temmuz ayında ortadan kayboldu. Yıldırım'dan haber alamayan akrabaları Ukrayna polisi ile iletişime geçti. Polis Yıldırım'ın yaşadığı dairede incelemelerde bulundu.

BOĞUŞMA İZİ VE KAN LEKELERİ BULUNDU

Dairede boğuşma izi ve kan lekeleri bulundu. Yıldırım'ın kişisel hayatıyla ilgili detaylar öğrenilince 16 yaşındaki Elis Panchuk şüpheli olarak gözaltına alındı.

"CANSIZ BEDENİNİ PARÇALADIK VE 14 ÇÖP TORBASINA KOYDUK"

Yıldırım ile ilişkisi olduğu bildirilen genç kız, sorgu sırasında onu banyoda öldürdüğünü ve parçaladığını itiraf etti. Panchuk "Kavga etmeye başladık ve bayıldı. Ben ve erkek arkadaşım onun öldüğünü anladık. Ondan kurtulmaya karar verdik. Parçaladık ve 14 çöp torbasına koyarak gömdük" dedi.

Elis Panchuk ve erkek arkadaşı Anton Khoroshenko duruşmaya birlikte katıldı.

ERKEK ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Panchuk'un 17 yaşındaki erkek arkadaşı Anton Khoroshenko suçu işlerken kız arkadaşına yardım ettiğini itiraf ederek tutuklandı. Polis görevlilerine göre Panchuk, olaydan aylar önce Yıldırım'la dairesinde tanıştı.

Ancak Panchuk, Khoroshenko ile tanıştıktan sonra Yıldırım'la buluşmayı sonlandırdı. Odessa Bölge Polis Departmanı'ndan Oleg Bekh, "Kurbanla önceden ilişkisi bulunan şüpheli ve erkek arkadaşı suçu daha önceden planladı. Gece kurbanın evine gelerek pencereden girdiler. Boynundan bıçaklayarak ölümüne neden oldular. Bıçaklamanın ardından saldırganlar suçu gizlemeye çalıştı. Bunu yapmak için kurbanı parçalara ayırarak parçaları şehrin dışına gömdüler" dedi.

İNTİKAM ALMAK AMACIYLA CİNAYETİ İŞLEMİŞLER

Polis görevlisinin belirttiğine göre ikili, Panchuk'u cinsel ilişkiye zorladığı için intikam almak amacıyla suçu gerçekleştirdi. Komşuları, Yıldırım'ın yerel pazarlarda kadın giysileri sattığını belirtti.

Bir tanık, Yıldırım'ın seks karşılığında ergenlik çağındaki kızlara hediyeler verdiğini belirtti. Bölge sakinlerinden Mykyta "Her gün eve yeni bir kızla geldiğini görüyordum. Son aylarda, koyu renkli saçları olan hep aynı kız onu ziyaret ediyordu" dedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Panchuk'un akrabaları, genç kızın Yıldırım'la olan ilişkisini biliyor ancak umursamıyordu.

SUÇLU BULUNMASI HALİNDE 15 YIL HAPİS CEZASI ALACAK

Ovidiopol Bölge Mahkemesi'nde görülen ilk davanın ayrıntılarını belirlemek polis ekiplerinin beş ayını aldı. Savcı Yaroslav Gurov, "Sanıkların herhangi bir pişmanlık duyup duymadığı duruşmalar sırasında ortaya çıkacak. Onlar için istediğimiz ceza dikkate alınacaktır" dedi.

Olay hakkında yorum yapan Khoroshenko yaşananları "koşulların talihsiz bir şekilde sıralanması" sözleriyle değerlendirdi. Panchuk suçlu bulunması dahilinde 15 yıl hapis cezası alacak.