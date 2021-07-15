Ukrayna'da 15 Temmuz anma töreni düzenlendi
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Ukrayna'da 15 Temmuz anma töreni düzenlendi

Ukrayna'da 15 Temmuz anma töreni düzenlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. 

TİKA tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Milli Botanik Bahçesi'nde 251 gül fidanı dikilen 'Türkiye-Ukrayna Dostluk ve Demokrasi Bahçesi'nde düzenlenen tören 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 

Şehitler için dua okunmasının ardından kürsüye çıkan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, "Bundan beş yıl önce Türkiye Cumhuriyeti, belki de tarihinin en uzun, en karanlık gecesini yaşadı. Devletin içine sızan, kendisini iyi niyetli, barışçıl bir hareket olarak takdim eden FETÖ terör örgütü, gizli gündemi, karanlık şebekesi ortaya çıkınca en son bir teşebbüste bulundu" dedi.

Milletin kendi iradesini ortaya koyarak, devletle ele ele verip bu kalkışmayı boşa çıkardığını belirten Güldere, "Bunu yaparken çok büyük kahramanlıklar, destansı anlar yaşandı. Bu karanlığı geride bırakıp, aydınlık sabaha ulaşırken, maalesef 252 şehit verdik, 2 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, tedavisi süren yaralılarımıza, gazilerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Büyükelçi Güldere, aradan geçen beş yıl süre içinde Türkiye'de ve yurt dışında FETÖ'yle mücadelenin kararlılık ve azimle sürdürüldüğünün altını çizerek, örgütün farklı alanlardaki yapılanmasının gün yüzüne çıkarıldığını ve adalete hesap vermelerinin sağlandığını belirtti.

"BU SÜREÇTE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE ÖZELLİKLE ÖNEM VERİLDİ"

Bu süreçte hukukun üstünlüğü ilkesine özellikle önem verildiğini ve mağduriyetlere mani olunduğunu vurgulayan Güldere, "Bu örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz ve en son sorumlu adalet önünde hesap verene kadar durmayacağız. Buna yürekte inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşlar, tören alanında oluşturulan hatıra defterinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.


Ukrayna'da 15 Temmuz anma töreni düzenlendi
Ukrayna'da 15 Temmuz anma töreni düzenlendi
Ukrayna'da 15 Temmuz anma töreni düzenlendi
Ukrayna'da 15 Temmuz anma töreni düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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