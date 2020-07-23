Ukrayna'da 13 kişiyi rehin alan saldırganın ateş açma anı kamerada Ukrayna'nın Lutsk kentinde önceki gün yaşanan rehine krizi sırasında saldırganın polis amirine uyarı ateşi açtığı görüntü ortaya çıktı.

Ukrayna'nın Lutsk kentinde önceki gün yaşanan rehine krizi sırasında saldırganın polis amirine uyarı ateşi açtığı görüntü ortaya çıktı.

Bir yolcu otobüsünde 13 kişiyi uzun süre rehin tutan silahlı saldırgan Maksim Krivoş (44), taleplerinden birinin yerine getirilmesi sonrası rehineleri serbest bırakarak teslim olmuştu. Saldırganın, rehine krizinin sürdüğü sıralarda otobüse rehineler için su götüren Ukrayna Emniyet Müdür Yardımcısı Yevgen Koval'e ateş açtığı anın görüntüsü Ukrayna medyasında yer aldı.

Ukrainska Pravda sitesinin paylaştığı görüntüde, Koval'in otobüse yanaşarak su şişelerini içeri bıraktığı, ardından saldırgana bir şeyler söylediği görülüyor. Saldırgan, bunun üzerine otobüsün camından dışarıya bir el ateş ediyor. Yanı başından mermi geçen polis amiri ise refleks olarak arkasını dönerek hemen oradan uzaklaşıyor.

"DEVLET NİŞANI VERİLMELİ"Sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, "Tehlikeli bir suçluyla müzakereler sırasındaki kararlılığı ve cesaretinden ötürü Yevgen'in devlet nişanını hak ettiğini düşünüyorum" ifadesinde bulundu.

Ukrayna'nın batısındaki Lutsk kentinde 21 Temmuz'da bir otobüste 12 saat boyunca 13 kişiyi rehin tutan silahlı saldırgan, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüşmesinin ardından rehineleri serbest bırakmış ve teslim olmuştu. Zelenski, saldırganın talebi üzerine paylaştığı görüntülü mesajda 'Earthlings' adlı hayvan hakları belgeselini izleme çağrısı yapmıştı.

BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Yakalanan saldırgan hakkında 'rehin almak, yasa dışı silah ve patlayıcı kullanmak, güvenlik görevlisinin hayatına kastetmek ve terör eylemi' suçlamalarıyla dava açıldığı bildirildi. Saldırganın bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

Kaynak: DHA