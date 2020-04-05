Ukrayna'da 114 asker karantinaya alındı
Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, 114 askerin karantinaya alındığı belirtildi.
05.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:31
Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, 114 askerin karantinaya alındığı belirtildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 3 askerin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 114 askerin karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Karantina altına alınan 28 kişinin, 3 gün sonra karantinaları bitecek, diğerleri ise izole edilmiş bölgede kalmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan, ülkedeki vaka sayısı bin 251'e, ölü sayısı ise 32'ye yükseldi. - KİEV
Kaynak: İHA