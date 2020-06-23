Ukrayna'da 10 katlı apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi.
23.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:43
– Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi.
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Salomiya Kruşelnitska Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanda saatlerinde meydana gelen patlamada şu ana kadar enkazdan 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, doğal gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlamanın etkisiyle binanın 5 katının yıkıldığını duyurmuştu. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, patlama nedeninin araştırıldığını belirterek, "Polis, iki neden üzerinde çalışıyor, gaz patlaması veya patlayıcı madde." ifadelerini kullanmıştı.
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Kaynak: DHA