Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Beştepe'de (2)

07.08.2019 22:47

İŞ BİRLİĞİ MUTABAKATI İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde iki ülkenin uzay ajansları arasında, dış uzayın barışçıl amaçlarla keşfi ve kullanımında iş birliği yapılmasına dair mutabakat zaptı, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha tarafından imzalandı.

'İLİŞKİLERİMİZİ STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE YÜKSELTTİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Ukrayna'da kısa süre önce yapılan devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinde aldıkları neticeden ötürü Sayın Başkanı yeniden tebrik ediyorum. Sayın Zelenskiy, kritik bir dönemde çok önemli bir sorumluluk üstlendi. Zatı devletlerine Ukrayna halkına hizmet yolunda başarılar diliyorum. İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ülke genelinde devam eden reform sürecinin devlet başkanının liderliğinde yine bir ivme kazanacağına inanıyorum. Bugünkü görüşmelerimizi gerek ikili, gerekse heyetler arası olarak gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde Sayın Zelenskiy'e Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğine desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ettik. Türkiye, Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" diye konuştu.

'ÇATIŞMALARIN EN KISA SÜREDE SONA ERMESİ EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR'

Kırım Tatarları'nın Türkiye ve Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soydaşlarımızın tarihi ana vatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimlik ve kültürlerinin korunması, haklarının güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Ukrayna'nın doğusu Donbas'taki çatışmaların en kısa sürede sona ermesi en büyük temennimizdir. Bu sorunun uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulabileceğine inanıyoruz. Minsk sürecini destekliyoruz. Ayrıca başkanlığı Türk büyükelçiler tarafından yürütülen AGİT Ukrayna Özel Misyonu'na desteğimiz tamdır. Maalesef dün Donbas'ta ateşkesin ihlal edildiğini, açılan ateş sonucu 4 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Ben bir kez daha buradan sayın devlet başkanının şahsında dost Ukrayna halkına taziyelerimizi ifade ediyorum" dedi.

'YAPABİLECEĞİMİZ BİRÇOK YATIRIM VAR'

Görüşmelerde iki ilişkilerin her yönüyle ele alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirme yönünde atacağımız adımları gözden geçirdik. Ülkelerimiz arasında uzun yıllardır devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerini artık neticelendirmenin vakti gelmiştir. 2018 ticaret hacmi, 4 milyar dolar civarındadır. Kendimize 10 milyar dolar hedef belirledik. Türkiye ile Ukrayna hedefi bana göre yakalar ve Sayın Başkanla aynı kanaati paylaşıyoruz. Karşılıklı yapabileceğimiz birçok yatırımlar ve atacağımız adımlar var. Özellikle geçen yıl itibariyle 1 milyon 300 bin turist ülkemize geldi. Bu halklarımız arasındaki ilişkilerin de ne denli geliştiğinin güzel bir ifadesidir. Yatırımlar konusunda çalışmaları hızlandırma hususunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizde mevcut sıkıntıların çözülmesi suretiyle yatırımların artırılması, ekonomik iş birliğimizin yeni seviyeleri çıkarılması konusunda fikir teatisinde bulunduk" açıklamasında bulundu.

'GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ'

Güvenlik alanında iş birliği ve FETÖ ile mücadele hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda Ukrayna makamlarının bugüne kadar aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz. Özellikle Maarif Vakfı'mızın Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı ile çok çok önemeli adımların olduğuna inanıyorum. Mevcut işbirliğimizi ilerletme huşunda mevkidaşımla tam bir fikir birliği içindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu iradeyi fiiliyata geçirme yolunda gereken adımları atacağız."

UKRAYNA ASKERLERİ ANILDI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, konuşmasının başında salondakileri Donbas'ta hayatını kaybeden Ukrayna askerleri için saygı duruşunda bulunmaya davet etti. Türk misafirperverliği için teşekkürlerini sunan Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyeti için de Türkiye'ye teşekkür etti. Kırım'ın Ukrayna olduğunu belirten Zelenskiy, "Rusya'nın uluslararası hukuka saygı duymasını sağlayarak bölgeye barış ve istikrarın dönmesini sağlayacak ve aynı zamanda Kırım Tatarları'nın hak ve özgürlüklerini koruyacak ve siyasi tutuklularını serbest bırakacak ortak bir yol bulacağımıza eminim. Ukrayna ve Türkiye gayretlerini birleştirirse Karadeniz'deki ve Kırım'daki durumu olumlu yöne çevirebilir diye düşünüyorum" dedi.

'ONLAR DÖNENE KADAR BİLEKLİKLER KALACAK'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Karadeniz'deki güvenlik konularına yönelik soru üzerine, "Karadeniz'deki güvenlik ve deniz taşımacılığı konularına değinmiştik. Denizcilerin, siyasi tutukluların, Kırım'daki tutukluların serbest bırakılması bizim için önemlidir. Söz konusu mesele savaşın bitmesinin bir parçasıdır. O yüzden birbirimize destek çıkmamız lazım. Tutuklu olarak Rusya'da bulunan iki denizcinin annesinden ve babasından iki bileklik almıştım. Bunlar benim için bir mesaj. Onlar dönene kadar elimde kalacaklar" diye konuştu.

'UMUTSUZ OLMAYACAĞIZ'

Zelenskiy'in ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bileklik takmayı gerektirecek çok fazla hadiseyle karşılaştıklarını söyledi. Dünyanın dört bir yanında çile olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kerç boğazından tut, Filistin'de, Myanmar'da, dünyanın dört bir köşesinde bu çileleri görüyoruz. Bütün mesele biz siyasetçiler, işte buna son vermenin gayreti içinde olmalıyız. Şu anda özellikle konuşmamada da ifade ettiğim gibi, bizim Kırım Tatarları meselesinde yıllar yılı hep bu işin karşısında olduğumuzu söylememize rağmen, herhangi bir netice ne yazık ki burada alamadık. Ama umutsuz olmayacağız. Mücadelemize yine devam edeceğiz. Temenni ederim ki bir gün bunu başaracağız. Ben inanıyorum ki Zelenskiy de bu konuda ümitsiz değil" değerlendirmesinde bulundu.

'AMERİKALILARLA HAREKAT MERKEZİ KURULMASI KARARI VERİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına yönelik çalışmaların sorulması üzerine şu açıklamada bulundu:

"3 günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler gerçekten olumlu bir istikamette devam etti. Bu görüşmeler yine devam edecek ancak şimdi bir adım atılıyor. Tarih vermeyeceğim, şimdi Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezinin kurulmasının kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. Dolayısıyla adım atıldı mı atılmadı mı? Bu soru cevabını buluyor. Demek ki adım birlikte atılıyor. Burada asıl olan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor."

Kaynak: DHA