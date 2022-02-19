Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski diplomatik çözümden yana

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yaşadıkları gerilime ilişkin askeri çatışma yerine diplomatik çözüm istediklerini söyledi.

Zelenski, Münih Güvenlik Konferansı'nın "Ukrayna ve Avrupa Güvenliği ve Doğu-Batı İlişkileri ve Avrupa Güvenlik Mimarisi" başlıklı oturumunda konuştu.

Ülkelerini Rusya'ya karşı her zaman savunacaklarını vurgulayan Zelenski, "Askeri çatışma yerine diplomatik çözüm istiyoruz." dedi.

Zelenski, Avrupa'daki güvenlik sorunlarının çözülmesi, Ukrayna'ya daha etkin güvenlik garantilerinin sağlanması amacıyla bir teklifi bulunduğunu aktararak "Önümüzdeki haftalarda, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) üyelerinin yanı sıra Avrupa, Almanya ve Türkiye'nin katılımıyla bir zirve düzenlenmesini öneriyorum." ifadesini kullandı.

Ülkesine daha fazla uluslararası destek çağrısında bulunan Zelenski, "Ortaklarımızın desteği olsun veya olmasın ülkemizi koruyacağız." mesajı verdi.

Zelenski, Ukrayna ve Avrupa'nın barışı özlediğine işaret ederek "Dünya, savaş istemediğini söylerken; Rusya da müdahale etmek istemediğini söylüyor. Burada biri yalan söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha fazla uluslararası desteği hak ediyoruz"

Ülkesinin NATO üyeliği konusuna da değinen Zelenski, NATO üyesi olmasının istenmemesi durumunda kendilerine karşı dürüst olunmasını istedi.

Ukrayna'yı "Avrupa'nın Rusya'ya karşı kalkanı" olarak nitelendiren Zelenski, "Ülkemiz 8 yıl boyunca dünyanın en büyük ordularından birini geride tuttu. Bu nedenle daha fazla uluslararası desteği hak ediyoruz." diye konuştu.

Zelenski, Batı'ya, "Rusya'ya yönelik olası yaptırımların caydırıcı olmasını ve en azından olası yaptırımları açıklaması" çağrısında bulundu.

"Bombardıman gerçekleştikten sonra yaptırımlara ihtiyacımız yok"

Ukraynalı lider, yaptırımların bir listesini kamuoyuna açıklamanın "güçlü bir adım" olacağını, bunun Moskova hükümetinin, silahlı çatışmaya girdiğinde karşılaşacağı sonuçlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı birliklerini geri çekmesi şartıyla yaptırımlara duyulan gereksinimin ortadan kalkacağını vurgulayan Zelenski, "Bombardıman gerçekleştikten sonra yaptırımlara ihtiyacımız yok." dedi.