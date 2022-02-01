Ukrayna, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde Türkiye ile STA imzalamaya hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamaya hazırlandıklarını söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nda (Verhovna Rada) yaptığı konuşmada, Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde güçlü bir ekonomik sinyal vermek istediklerini belirtti.

Söz konusu sinyalin, Türkiye ile STA imzalanması olduğuna işaret eden Zelenskiy, "İki gün içerisinde Türkiye ile bir STA imzalayarak güçlü bir ekonomik sinyal vermeye hazırlanıyoruz. Gruplarımız çalışıyor ve anlaşacağımızdan eminim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Şubat'ta gerçekleştirmesi planlanan Ukrayna ziyaretinde, yeni iş birlikleri için görüşmelerin yapılması planlanıyor.

İki ülke arasında yıllık 5 milyar dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacminin kısa sürede 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.