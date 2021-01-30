Ukrayna, COVAX kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alacak
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Ukrayna, COVAX kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alacak

30.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:41
Ukrayna, COVAX kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alacak

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alınacağını bildirdi.

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alınacağını bildirdi.

Lyaşko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, COVAX kapsamında senenin ilk yarısında Ukrayna'nın 2,2 milyondan 3,7 milyona kadar İngiliz Oxford-AstraZeneca aşısı alabileceğini belirtti.

COVAX kapsamında şubatta 117 bin Amerikan Pfizer aşısı için teyit aldıklarını ifade eden Lyaşko, aşının gelir gelmez Kovid-19 hastalarına bakan sağlık görevlilerine dağıtılacağını kaydetti.

Ukrayna'ya COVAX kapsamında 8-16 milyon aşının gelmesi bekleniyor.

Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon Kovid-19 aşısı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 685 kişide vakaya rastlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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