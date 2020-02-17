Ukrayna, Çin'deki vatandaşlarını tahliye edecek

17.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:37

Ukrayna, aralarında Arjantin vatandaşlarının da bulunduğu 11 yabancıyla birlikte toplam 56 kişiyi Çin'den tahliye edeceğini duyurdu.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler vatandaşlarını tahliye ediyor. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Şubat'ta Çin'den gerçekleştirilecek olan ilk tahliye programında 56 kişinin Ukrayna'ya getirileceği ve bu vatandaşlardan 11'inin yabancı ülke vatandaşı olduğu ifade edildi. Yabancı vatandaşların hangi ülkelerden olduğuna ilişkin tam bir açıklama yapılmazken, aralarında Arjantin vatandaşlarının olduğu kesinleşti. Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetine Arjantin vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olacağı için teşekkür edildi.



Konuya ilişkin bir açıklama da Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk'tan gelmiş ve açıklamada, "Çin'in Wuhan kentinden 18 Şubat tarihinde vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz ve 3-4 farklı noktada gözetim altında tutacağız. Herhangi bir salgın olmaması adına yapmamız gereken şeylerin farkındayız ve en garantili yolu seçeceğiz. Vatandaşlarımızın korona virüsü taşıyıp taşımadıklarını anlayacak teknolojik imkanlara sahibiz" ifadeleri kullanılmıştı.



Öte yandan Ukrayna'nın Çin Büyükelçiliğinden yapılan bir açıklamada ise 113 Ukrayna vatandaşının tahliye talebinde bulunduğu ifade edilmişti. - KİEV

Kaynak: İHA